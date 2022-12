„Der Wille muss da sein“

Merseburg/MZ - Der hohe Kraftaufwand sei schon etwas, was er so aus der Schule nicht gewohnt war, antwortet Niklas Hofmann auf die Frage, was die größte Herausforderung in seiner Ausbildung ist. Der Teenager steht am Anfang seines Weges zum Kfz-Mechatroniker. Im Sommer hat er seine Ausbildung beim Autohaus Rudolph begonnen und gehörte damit gleich zu einem Dutzend neuer Lehrlinge des in Merseburg und Leuna ansässigen Familienbetriebes. Insgesamt lernen dort aktuell 18 angehende Mechatroniker, Automobilkaufleute und Lagerlogistiker. „Wir sind zwar kein ganz kleiner Autohändler, aber es ist dennoch viel“, ordnet Nancy Popp, Verantwortliche für Personal und Marketing, ein. Jeder sechste Mitarbeiter im Betrieb ist Lehrling.