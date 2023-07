Am Wallendorfer See sind zahlreiche geschützte Vogelarten zu Hause. Der Naturschützer Reinhard Schwemler beobachtet die Entwicklung seit vielen Jahren.

Wallendorf/MZ - Reinhard Schwemler hat sein Fahrrad mit Spektiv, Fernglas und Stativ beladen. Der Wallendorfer hat es nicht weit bis zum See. Dort ist er regelmäßig unterwegs, um die Vogelwelt zu beobachten und seine Beobachtungen zu dokumentieren – am liebsten gleich früh morgens um 5 Uhr, denn dann sei die Aktivität der Vögel am höchsten. „Die Seen sind mit ihrer Artenvielfalt immer besonders interessant“, findet der Rentner. Schwemler ist Mitglied in der Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz Merseburg und ist zugleich ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter.