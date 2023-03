Erst als Sektionchef der BSG Buna Schkopau, dann als Vorsitzender der Merseburger Rudergesellschaft: Eberhardt Selle stand fast ein halbes Jahrhundert an der Spitze der Wassersportler der Domstadt. Zum 90. Geburtstag blickt er zurück, auf Bootsmangel in der Nachkriegszeit und Grundsatzentscheidungen ind er Wendezeit.

Merseburg/MZ - Es liege wohl daran, dass er an der Saale geboren wurde, immer nah am Ufer gewohnt habe, schließlich lebe seine Familie schon seit 1855 in Neumarkt, begründet Eberhard Selle, warum es ihn zum Rudern zog. Das war 1949, als die mit Kriegsende aufgelöste Merseburger Rudergesellschaft als Abteilung der baldigen BSG Buna Schkopau wiedergegründet wurde. Selle war da 16, gerade alt genug, um den noch als Schwerathletik deklarierten Sport beginnen zu können. Es entstand eine Verbindung, die nicht nur das Privatleben des späteren Stellmachermeisters prägte, sondern auch den Rudersport in Merseburg. Denn wenn Selle am heutigen Freitag mit einem Sektempfang seinen 90. Geburtstag feiert, kann er noch immer mit Fug und Recht behaupten, dass er den mehr als sein halbes Leben lang in erster Reihe geführt hat.