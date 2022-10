Der Saalekreis will wissen, wie gut neue Busverbindungen ankommen

Merseburg/MZ - Im August sind die ersten Angebote aus dem Modellprojekt „STADTLand+“ im Saalekreis mit der Einführung zweier neuer Innenstadtlinien in Merseburg sowie einem erweiterten Linienangebot der OBS gestartet.

In Merseburg fahren seit dem Fahrplanwechsel die neuen Stadtlinien 111 und 112, mit denen die PNVG eine verbesserte Anbindung zu den Zügen des Regionalverkehrs und der Straßenbahnlinie 5 geschaffen hat und sechs neue Haltestellen im Stadtgebiet anfährt. Die OBS hat ihr Busnetz im Saalekreis mit drei zusätzlichen Linien erweitert. Mit der neuen Saale-Würde-Linie erhält die Gemeinde Teutschenthal nun eine direkte Anbindung an Merseburg. Zwischen Teicha – Gutenberg – Sennewitz und Halle-Trotha fährt die neu geschaffene Götschetal-Linie und mit der neuen Linie 341 wird zudem die Anbindung zwischen Halle-Büschdorf und dem Gewerbegebiet Star Park in Queis verbessert.

Der Saalekreis startet nun zur weiteren Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs am 4. Oktober unter der Bevölkerung eine Onlinebefragung. Die Befragung läuft bis zum 18. Oktober. Die Befragung ist verfügbar unter: https://t1p.de/rqcgu. Es können alle Interessierte daran teilnehmen.