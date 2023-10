Auslaufede Verträge, steigende Flüchtlingszahlen Der Saalekreis sucht nach Wohnungen für Asylbewerber

Weil die alten Verträge auslaufen, braucht der Saalekreis neue Wohnungen für Geflüchtete. Wie viele er benötig, ist selbst für die Verantwortlichen schwer abzuschätzen. Denn in diesem Jahr gab es in Deutschland so viele Asylanträge wie lange nicht.