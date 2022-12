Der Saalekreis schließt sein Impfzentrum

Das Impfzentrum in Merseburg ist bald Geschichte. Der Saalekreis schließt die Einrichtung in wenigen Tagen. Impfungen sind aber weiter anderorts möglich.

Beratung in der alten Impfstelle in der Rischmühlenhalle.

Merseburg/MZ - Seinen zweiten Geburtstag wird das Impfzentrum des Saalekreises nicht mehr erleben. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, hat die Einrichtung, die nach den Anfängen um den Jahreswechsel 2020/21 in der Rischmühlenhalle mittlerweile in der Marktgalerie (ehemals Brühl-Center) in Merseburg untergekommen ist, am 15. Dezember zum letzten Mal geöffnet. Danach wird die Einrichtung zurückgebaut.