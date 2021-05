Der Jugendflüsterer in der „Mampfe“ Merseburg

Merseburg - Frank Pitzing hat etwas getan, das mancher eher der jüngeren Generation zuordnen würde: Er hat Bundesfreiwilligendienst geleistet. Und hatte sich dafür auch noch die Jugendfreizeiteinrichtung „Mampfe“ in Merseburg ausgesucht. Im März 2019 hatte er dort angefangen. „Ich habe die Spiele an die Kinder und Jugendlichen ausgegeben, kontrolliert, ob alles ganz ist, was wir rausgeben, und hab auch alkoholfreie Getränke ausgeschenkt“, erzählt der 60-Jährige. Ganz oft musste er auch einfach nur zuhören, wenn die Jugendlichen ihm ihr Herz ausgeschüttet haben, weil es ein Problem mit der Schule, mit einem Kumpel oder mit einer Freundin gab. Pitzing kam gut an bei den Jugendlichen.

Eine pädagogische Ausbildung hat der Merseburger nicht - er ist gelernter Dreher. Trotzdem kann er gut mit den Heranwachsenden umgehen. „Und das macht mir auch Spaß“, sagt er. Seine Frau habe 2003 sechs Kinder mit in die Ehe gebracht. „Die sind jetzt alle erwachsen und haben eigene Kinder“, erzählt Pitzing und lächelt. Er weiß, dass Kinder viel Arbeit machen und wo bei ihnen der Schuh drückt. Bevor er Bufdi wurde, hat Pitzing gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Verkehrswacht die Fahrradturniere an den Merseburger Grundschulen betreut. Nachdem er 2008 arbeitslos wurde und dann irgendwann hörte „Sie sind zu lange raus“, kam Pitzing 2014 zum ersten Mal in die Mampfe - damals als Ein-Euro-Jobber. „Damals konnte ich bis 2016 bleiben“, erzählt er. Das Erfolgsprinzip im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen? „Man muss sich gegenseitig mit Respekt behandeln. Und das haben wir auch von den Kindern und Jugendlichen gefordert.“ Dass man in einer Jugendfreizeiteinrichtung häufig bis 21 Uhr arbeiten muss, hat ihn nicht gestört.

„Ich würde direkt weiter als Bufdi in dem Bereich arbeiten“

Über das Projekt „Soziale Teilhabe“ konnte Pitzing dann in den Jugendklub Beuna wechseln. „Der wird wirklich dringend gebraucht. Das sieht man ja daran, wo die Jugendlichen alle herkommen.“ Die Arbeit sei außerdem wichtig und müsse gemacht werden. Gemeinsam mit der Leiterin Sylvia Rausch habe er den Jugendlichen unter anderem beim Schreiben ihrer Bewerbungen für die Ausbildung geholfen. „Und die haben alle eine Lehrstelle gefunden“, freut sich der Merseburger noch heute.

Der Bundesfreiwilligendienst dauert normalerweise zwölf Monate kann aber um sechs Monate verlängert werden, was auch geschah. „Bei mir kam aber auch Corona dazwischen. Das Jugendzentrum konnte nicht normal öffnen“, erzählt Pitzing. Da ein Bufdi nicht in Kurzarbeit geschickt werden darf, hat er zwischendurch auch mal beim Einlassdienst am Alten Rathaus geholfen oder fürs Ordnungsamt gearbeitet, als Personalnot war. Für seine Arbeit, die der einer Vollzeitstelle ähnelte, bekam Pitzing 200 Euro Taschengeld pro Monat, die nicht auf sein Hartz-IV-Geld angerechnet wurden, außerdem standen ihm 30 Tage Urlaub und eine monatliche Weiterbildungsveranstaltung zu. „Ich würde direkt weiter als Bufdi in dem Bereich arbeiten, aber ich muss eine bestimmte Zeit warten, bis ich wieder darf“, sagt der 60-Jährige, dem man anmerkt, wie sehr diese Arbeit ihm Spaß macht. „Und sie hält jung und fit im Kopf.“

Die Stadt Merseburg sucht aktuell zwei Bufdis. Die Stelle in der Mampfe ist ebenso zu besetzen, wie die im Kiz Rosental. Für Bufdis gibt es nach oben keine Altersgrenze. Infos unter www.merseburg.de/de/Stellenausschreibungen.html (mz)