Der 97-Jährige Schuhmacher feiert sein 70-jähriges Meisterjubiläum

Erich Bühligen ist Schuhmachermeister in vierter Generation und war bis ins Alter von 94 Jahren noch in seiner Werkstatt in Zöschen aktiv.

Schuhmachermeister Erich Bühligen sitzt in seiner Werkstatt in Zöschen, in der er als Kind schon viel Zeit verbracht hat.

Zöschen/MZ - „Mit 94 habe ich die letzten Schuhe gemacht“, sagt Erich Bühligen. Heute ist er 97 und wurde jetzt von der Handwerkskammer für sein 70-jähriges Jubiläum als Schuhmachermeister geehrt. In seiner Werkstatt in Zöschen, die sich in seinem Wohnhaus befindet, sieht es so als, als hätte er noch gestern dort gearbeitet. Überall liegen Utensilien, an der Wand hängen sämtliche Werkzeuge. „Hammer, Zange und Messer sind am wichtigsten“, sagt Bühligen, der schon als Junge viel Zeit dort verbracht hat.