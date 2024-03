Leuna/MZ. - Rarotonga ist eine kleine Insel mitten in der Südsee. Dass ausgerechnet dort das Wahlrecht für Frauen als erstes eingeführt wurde, wissen vermutlich nicht viele. Das ist eines der Fakten, die der Leunaer Autor Jürgen Jankofsky in seinem neuen Buch „Der 8. Mai“ festhält, das er am Freitag bei der Frauentagsfeier des Awo-Stadtverbandes Leuna vorgestellt hat. Makea Takau Ariki (1839-1911) war nach seinen Recherchen die letzte Herrscherin des auf den Cookinseln liegenden Königreiches Rarotonga. „Die Cookinseln wurden unter ihrer Herrschaft das erste Land weltweit, in dem Frauen wählen durften“, führte der Autor vor Augen. Das war im Jahre 1893.

Jürgen Jankofsky hat Gefallen daran gefunden, zu einem bestimmten Datum zu recherchieren. Was ist in der Vergangenheit an diesem Tag passiert? Welche Persönlichkeiten wurden an diesem Tag geboren und wer starb? Der Autor hat eine ganze Buchreihe dazu gestartet. Er suche sich für jeden Monat ein besonderes Datum aus. Darunter sind zum Beispiel der 1. Januar und der 2. Februar – letztes Datum nimmt Bezug zur Spergauer Lichtmeß. Den 19. Juni hat Jankofsky ausgewählt, weil es sein Geburtstag ist. Sechs Teile sind bereits veröffentlicht, nun folgte der Teil zum 8. März, der heute als Frauentag bekannt ist.

Der findet seinen Ursprung in den USA, wo das Nationale Frauenkomitee 1908 beschloss, einen Kampftag für das Frauenwahlrecht zu organisieren, der dann am 28. Februar 1909 erstmals stattfand und ein großer Erfolg war. Der Internationale Frauentag wurde daraufhin auf Anregung der Sozialdemokratin Clara Zetkin 1911 erstmals gefeiert.

Auch beim Awo-Stadtverband Leuna wird der Tag traditionell mit den Mitgliedern zelebriert. Rund 50 Frauen waren dieses Mal dabei. „Wir Frauen machen die Welt bunt und fröhlich“, sagte die Vorsitzende Helga Gerlach. Sie dankte den Mitgliedern dafür, dass sie immer auf deren Unterstützung zählen könne. Zu Gast war auch der Landtagsabgeordnete der SPD, Andreas Schmidt, der für alle Frauen Blumen dabeihatte. Der Awo-Stadtverband habe es geschafft, sein Haus an der Kirchgasse zu einem Ort zu machen, der Heimat schafft, lobte Schmidt. Für musikalisch Umrahmung des Nachmittags sorgte das Duo Michael Mehnert und Jana Hruby aus Leipzig.