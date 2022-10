Denkmalweihe in Wallendorf - Warum ein Oberst aus Chile dabei war

Für den Wegwitzer Gutspächtersohn Emil Körner steht in seinem Geburtsort nun ein Denkmal. Viel Publikum beim Festakt

Wallendorf/MZ - Nicht nur die deutsche, sondern auch die chilenische Nationalhymne wurde am Tag der Deutschen Einheit von Musikern des Stabsmusikkorps der Bundeswehr vor großem Publikum beim Herbstfest im Wallendorfer Ortsteil Wegwitz gespielt. Zudem wehten die Fahnen beider Nationen auf dem Dorfplatz, wo an diesem Nachmittag eine besondere Denkmaleinweihung stattfand. Dem gebürtigen Wegwitzer Emil Körner (1846-1920), der es in der chilenischen Armee bis zum General brachte und der dort bis heute unvergessen ist, ist ein Gedenkstein gesetzt und der Öffentlichkeit übergeben worden. Sogar Verteidigungsattaché Oberst Eugenio Ribba von der chilenischen Botschaft war dazu nach Wallendorf gekommen.