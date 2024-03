Ende 2023 ist vermutlich jemand mit einem Fahrzeug gegen das Denkmal gefahren, das in Querfurt an den Dichter und Schriftsteller Johannes Schlaf erinnert. Der Altertums- und Verkehrsverein Querfurt und Umgebung hat nun einen Aufruf gestartet.

Das beschädigte Denkmal an der Friedhofskappelle in Querfurt

Querfurt/MZ - Das von einem unbekannten Verursacher beschädigte Denkmal an der Querfurter Friedhofskapelle, das an den Dichter und Schriftsteller Johannes Schlaf erinnert, soll repariert werden. Das werde der städtische Bauhof übernehmen, die Kosten trage die Stadt, sagt Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) auf MZ-Nachfrage.

Trotzdem hat der Altertums- und Verkehrsverein Querfurt und Umgebung nun einen Spendenaufruf gestartet. Vor allem richtet sich dieser explizit an den Verursacher. Derjenige, der vermutlich mit einem Fahrzeug gegen den Pfeiler gefahren ist, wodurch sich dieser verschob, konnte bislang nicht ermittelt werden und hat sich auch nicht selbst gemeldet, weiß der Vereinsvorsitzende Hartmut Lasse zu berichten. Er fügt an: „Wenn er, der Verursacher, etwas wiedergutmachen will, kann er anonym spenden.“ Bei Vorstandsmitglied Annette Voigt in der Klosterstraße 21 oder bei Hartmut Lasse am Döcklitzer Tor 23, beide wohnhaft in Querfurt, sei das möglich.

Der Aufruf erinnert ein Stück weit an ein skurriles Ereignis, was sich vor gut eineinhalb Jahren auch im Zusammenhang mit Schlaf-Denkmal zutrug. Nach dem Diebstahl einer der Gedenktafeln im November 2020 und einer Kampagne, sogar mit Auslobung einer Belohnung für das Benennen des Täters, wurde dem Vereinsvorsitzenden im April 2022 von einem Unbekannten ein Beutel vor die Haustür gelegt. Darin befand sich eine metallene Platte, die Tafel. In der Zwischenzeit hatten allerdings viele Vereinsmitglieder Geld gespendet, so dass die Tafel am Denkmal vorher schon ersetzt werden konnte.

Auch nun sammle der Verein wieder Spenden für das Denkmal. Die Idee ist, so Lasse, ein paar Meter weiter, am unbeschädigten Stein, eine weitere Platte anzubringen. Mit der Silhouette von Querfurt soll sie an die Geschichten von „Dingsda“ erinnern. Immer wenn Schlaf zu Besuch nach Querfurt kam, entstanden viele seiner Geschichten aus „Dingsda“, wie er seine Heimatstadt liebevoll nannte, und auch zahlreiche Skizzen.

Die zwei Gedenktafeln, die an dem nun noch beschädigten Denkmal befestigt waren, konnten nach dem vermeintlichen Unfall Ende Dezember 2023 von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs gesichert werden. Sie und eine Zeitkapsel, die in dem Stein steckte, liegen nun erstmal noch im Archiv der Stadtverwaltung.