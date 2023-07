Der Stadtrat in Bad Dürrenberg hat eine Reihe von Mehrausgaben für die Landesgartenschau genehmigt. Darunter fallen auch die gestiegenen Kosten für ein Klettergerüst aus Stahl.

Landesgartenschau 2024 in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ - Lange stand es auf der Kippe, nun soll es doch in Angriff genommen werden – das Gradengerüst. Das ist ein großes Klettergerüst, das im hinteren Teil des Bad Dürrenberger Kurparks seinen Platz finden und auf nunmehr drei Ebenen samt Rutsche Kletterspaß bieten soll. Das besondere an der Stahlkonstruktion ist, sie soll optisch eine Anlehnung an das Gradierwerk werden.