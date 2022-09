Dehoga-Chef: Energiekrise für Hotels größere Herausforderung als Corona

Merseburg/Spergau/MZ - Die gute Nachricht vorweg: Viele Hoteliers sind mit dem Verlauf der bisherigen Saison zufrieden. Die Auslastungen im Frühjahr und Sommer waren gut. Und doch hat sich Michael Röder nach 34 Jahren entschieden, die Hotelbranche zu verlassen, weil er deren Zustand als zu schlecht ansieht. Die derzeit rasant steigenden Energiekosten sind dafür nur ein Grund. Sie treffen eine Branche, die nach zwei Jahren Corona sowohl wirtschaftlich, als auch personell gebeutelt ist: „Es fehlt massiv an Personal“, berichtet Röder, der bis Juli für den Betrieb des Schlosshotels in Schkopau verantwortlich war. Es fehlten nicht Fachkräfte, sondern überhaupt Mitarbeiter in allen Bereichen: „Die Standards zu halten, ist kaum noch möglich.“