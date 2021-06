Defa-Filmtage zeigen online Live-Talk und DDR-Komödie

Merseburg - Auch wenn sich die Pandemielage langsam entspannt, kommt das Signal für die Organisatoren der Defa-Filmtage zu spät. Schon im Februar hat sich der Veranstalter des Festivals dazu entschlossen, die Filmtage auf zwei Wochenenden im Juni zu verlegen. Dieser Plan musste jedoch ebenfalls gestrichen werden. Defa-Cineasten kommen trotzdem auf ihre Kosten. Mit einem Defa-Online-Tag am 15. Juni soll von 18 bis 20.30?Uhr, wenn auch rein virtuell, ein Hauch von Kino-Atmosphäre durch Merseburg ziehen.

Den Auftakt macht um 18 Uhr die Live-Vorstellung der Broschüre „Wovon wir träumten – 75 Jahre Defa – Eine Zeitreise“. Sie betrachtet Defa-Filmgeschichte vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels in der ehemaligen DDR. Halina Czikowsky, Barbara Kaaden, Burkhard Raue und Kim Ludwig beleuchten dabei die unterschiedliche Themen und Epochen in der 75-jährigen Geschichte der Filmschmiede. Interessierte können sich für die Online-Veranstaltung auf der Homepage der Defa-Filmtage bis zum 15. Juni 2021 um 12 Uhr (geändert) anmelden. Sie erhalten den Link zur Online-Plattform per E-Mail vom Veranstalter.

Ein Defa-Klassiker darf natürlich nicht fehlen. So wird im Anschluss ab etwa 19 Uhr der Film „Auf der Sonnenseite“ live über Youtube (Kanal von Vereinsmitglied Wolfgang Kubak) gezeigt. Hierfür ist keine Anmeldung nötig. (mz/und)

Online-Tag: 15. Juni, 18 Uhr, „Wovon wir träumten“, Anmeldung bis 12 Uhr auf www.filmtage-merseburg.de; 19?Uhr auf Youtube: „Auf der Sonnenseite“ (keine Anmeldung nötig)