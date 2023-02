An diesem Freitag ist Zeugnisausgabe.

Merseburg/Bad Dürrenberg/ Schafstädt/MZ - Der heutige Freitag ist der letzte Tag vor den Winterferien. Für viele Neun- und Zehnjährige ist es zugleich ein Tag, der großen Einfluss auf ihre weitere Bildungskarriere nehmen könnte. Denn mit den Halbjahreszeugnissen erhalten die Viertklässler die Schullaufbahnempfehlungen, also ein Schreiben, in denen die Lehrer ihnen raten, ob sie zur 5. Klasse ans Gymnasium oder doch an eine Sekundarschule gehen sollen.