Unwetter in Sachsen-Anhalt Dauereinsatz im Saalekreis: Dach abgedeckt, Bäume umgestürzt, Keller voll

Nach einem kurzen, aber sehr heftigen Unwetter am Montag waren die Feuerwehren zwischen Querfurt und Schkopau im Dauereinsatz. Dabei fiel in Bad Lauchstädt in kürzester Zeit sehr viel Niederschlag