Das Wandern ist des Leunaers Lust: Bei Wind und Wetter geht es durch den Saalekreis

Der Verein „Naturfreunde Leuna“ unternimmt seit 30 Jahren Wanderungen durch den Saalekreis und ganz Deutschland, etwa in die Lüneburger Heide, in den Harz oder nach Bayern.

Leuna/MZ - Ob Sonnenschein, Wind oder Regen – mittwochs ist Wandertag. „Wir gehen bei jedem Wetter. Nur nicht bei Glatteis oder wenn es wärmer als 27 Grad ist“, sagt Heidrun Schulze. Sie ist die Vorsitzende des Vereins „Naturfreunde Leuna“, der seit inzwischen 30 Jahren in der Region und in ganz Deutschland Wandern geht. Mittwochs sind die Mitglieder oft im Saalekreis unterwegs. Ob Wanderungen nach Schkopau, an den Geiseltalsee oder an der Saale entlang nach Bad Dürrenberg: Es gebe vor Ort wunderbare Möglichkeiten. „Viele nutzen sie gar nicht“, hat Heidrun Schulze festgestellt. „Das ist wirklich schade.“ Einmal im Monat treffen sich die Vereinsmitglieder, um ihre Ausflüge zu planen.