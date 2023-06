Das DRK warnt vor einem Engpass: Während der Urlaubszeit fehlt es an Blutspenden. Kreisverband Merseburg-Querfurt vermisst vor allem die junge Generation bei den Terminen.

Das Sommerloch ist da - Während der Urlaubszeit fehlt es an Blutspenden

Mario Schwabe vom DRK Merseburg-Querfurt organisiert seit 30 Jahren Blutspenden in der Region – wie vergangene Woche in Querfurt.

Querfurt/MZ - Ob Krebstherapie, Akuthilfe nach Unfällen, planbare Operationen oder Immunkrankheiten: Es gibt viele Situationen, in denen Menschen auf die Blutspende anderer angewiesen sind. Nach Angaben des Deutschen Rotes Kreuzes werden täglich 14.000 Blutspenden in ganz Deutschland benötigt. Doch gerade zur Sommerzeit geht die Anzahl der Spenden alljährlich deutlich zurück. Das DRK warnt deshalb auch in diesem Jahr vor einem Engpass.