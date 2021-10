Das sind die Höhepunkte der dreitägigen Party in Merseburg

Merseburg/MZ - Merseburg feiert das 1.000-jährige Jubiläum der Weihe des Kaiserdoms. Das sind die Gratulanten und Auszüge aus dem Programm:

Freitag, 1. Oktober:

Um 15 Uhr startet die festliche Weiheprozession vom Markt zum Domplatz. Um 16 Uhr wird die neue Glocke für den Dom geweiht. Im Schlossgarten beginnt ab 16 Uhr das Mittelalterspektakel mit Ritterlager, Bäckerey und Taverne, und die Bands Haggefug, Harpiye, Corvus Corox und Saltatio Mortis spielen ab 18 Uhr. Der Merseburger Briefmarkenverein 1898 wird am 1. und 2. Oktober ein Sonderpostamt der Deutschen Post nahe dem Domplatz einrichten. Geplant sind ein Sonderstempel, zwei Sonderumschläge und zwei Marken der Deutschen Post. Um 17 Uhr beginnt der Festgottesdienst im Dom (geladene Gäste). Ab 19 Uhr kann der Dom bei freiem Eintritt besucht werden (gilt auch Sa. und So.).

Saltatio Mortis sind im Schlossgarten zu Gast (Foto: Gabo)

Ebenfalls ab 19 Uhr, aber gegen Eintritt, können die Zaubersprüche im Original angeschaut werden (gilt auch Sa. und So.). Ab 19 Uhr und bis 0 Uhr findet im Schlossinnenhof das Lichtspektakel statt, das 1.000 Jahre Dom Revue passieren lässt. Auf dem Markt wird ab 19 Uhr geswingt - mit June Coco und den Swingin’ Hermlins. In den Kirchen in der Merseburger Innenstadt findet die Lange Nacht der Kirchen statt. Der Dom schließt um 1 Uhr morgens. 23 Uhr beginnt das Orgel&Elektro-Nachtkonzert. An der Hochschule wird noch viel länger musiziert. Ab 21 Uhr sind dort Mathimidori, Wareika, Christian Löffler, YEAHBUTNO!, Maria Die Ruhe und ab 2 Uhr Dapayk als Solo-Projekt zu erleben. Niklas Worgt kommt ohne seine Ehefrau, Fotomodell Eva Padberg, mit der er sonst gemeinsam auftritt.

Samstag, 2. Oktober:

Um 10 Uhr beginnt im Südpark das Zauberfest. Es gibt eine Kinderspielwiese mit Hüpfburg, Karussell und Kinderschminken. Bauernmarkt, Drehorgelfest und Torwandschießen sind weitere Highlights. Die Flugträumer, Katharina Garrard - „The Voice of Violine“ oder auch Vipers, eine Queen-Tribute-Band, sind zu Gast. Auf der Swing-Bühne gibt es ab 14 Uhr Musik, und an der Hochschule geht es ab 21 Uhr mit Kleinschmager Audio, Donna, Super Flu Monaberry und nochmal Mathias Kaden (Mathimidori) in die Nacht.

In Extremo spielen im Schlossgarten. (Foto: In Extremo)

Nach Vogelfrey, Storm Seeker und Faun werden ab 22 Uhr In Extremo im Schlossgarten spielen. Damit erlebt Merseburg einen Zaubersprüche-Fernwettkampf, denn nach Saltatio Mortis werden auch In Extremo die Zaubersprüche auf der Bühne interpretieren. Der Dom ist erneut bei freiem Eintritt zu besichtigen. Die Domschätze (mit Eintritt) sind bis 21 Uhr zu sehen. Das Lichtspektakel im Schlossinnenhof ist bis Mitternacht zu erleben.

In Extremo

Sonntag, 3. Oktober:

Im Südpark geht das Zauberfest weiter. Ab 15 Uhr stehen die Stars der Neuen Deutschen Welle wie Markus („Ich will Spaß“), Geier Sturzflug („Bruttosozialprodukt“), Peter Hubert von UKW („Sommersprossen“) und Paso Doble („Computerliebe“) auf der Bühne - außerdem Falco meets Axel Herrig und eine Pur-Coverband.

Drei-Tages-Tickets für kostenpflichtige Veranstaltungen (außer Dom) gibt es für 10/ ermäßigt 8 Euro vor Ort