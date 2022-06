Das Jobcenter übernimmt: Geflüchtete Ukrainer bekommen nun HartzIV

Merseburg/MZ - Viele Jobangebote, wenig dafür passende Kunden. So gestaltet sich die Situation aus Sicht des Jobcenters in der jüngeren Vergangenheit. Sowohl die Bedarfsgemeinschaften als auch die Zahl erwerbsfähiger Hartz-IV-Empfänger haben im Mai einen Allzeittiefststand erreicht. Die Mitarbeiter von Geschäftsführer Gert Kuhnert konnten 2021 trotz Corona zwar so viele Menschen wie noch nie in den Arbeitsmarkt vermitteln. Doch, wie der Chef sagt, meist in Helferjobs: „Wir können derzeit den Fachkräftebedarf aus dem Hartz-IV-Bereich nicht bedienen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<