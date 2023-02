Das ist die neue Ausstellung in der Willi-Sitte-Galerie in Merseburg

Merseburg/MZ - „Er ist ein akribischer und ausdauernder Zeichner und liebt die feinen Striche“, beschreibt Michael Finger den Künstler Jürgen Günsche. Er sei ein guter Beobachter: In seinen Bildern finde man Details von fotografischer Genauigkeit. Die Werke des Künstlers, der 1953 im thüringischen Bürgel geboren ist, sind seit Samstag in der Willi-Sitte-Galerie in Merseburg zu sehen. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung von Michael Finger, dem Vorsitzenden des Fördervereins der Galerie, zur Vernissage. Zugleich ist es die letzte Ausstellung im Dachgeschoss der Willi-Sitte-Galerie in der kommenden Zeit. Ab April wird die Nutzung der Künstlerin Antoinette überlassen. „Wir haben aber noch genügend Platz auf zwei Etagen“, sagt Michael Finger.