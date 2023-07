Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - -„Die Aufgaben des Gesundheitsamtes waren schon immer da, sie waren nur in Vergessenheit geraten.“ Es bedurfte letztlich einer Pandemie, um den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) wieder ins gesellschaftliche Bewusstsein zurückzuholen. „Wir waren wie ein Luftballon, der seine Luft verloren hatte und nun wieder in Form kommt“, sagt Peter Nelles. Das ist keine Kritik an seiner Vorgängerin, sondern eine Einschätzung zum bundesweiten Zustand der Gesundheitsämter, die gerade in den alten Bundesländern oft auf Sparflamme betrieben worden seien.