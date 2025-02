Bei seiner vorerst letzten Veranstaltung kündigte das „Bündnis 27. Januar 2025“ an, aktiv bleiben zu wollen. Die Gruppe will die Verbindung von Leuna und Auschwitz ins Bewusstsein zu rücken. Welches Ziel das Bündnis noch verfolgt:

Das „Bündnis 27. Januar 2025“ sieht sich noch nicht am Ziel

Autor Wolfram Adolphi las am Freitag in Leuna vor rund 15 Leuten aus seiner „Hartenstein“-Romantrilogie.

Leuna/MZ. - Wenn er heute durch Leuna gehe, gucke er die Häuser anders an, sagte Wolfram Adolphi am Freitagabend im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Leuna. Er sprach von der Verbindung der Leunaer mit dem Konzentrationslager Auschwitz-Monowitz im Zweiten Weltkrieg. Denn welche Rolle genau die Chemiearbeiter aus Leuna beim Aufbau der Buna-Werke der IG Farben in unmittelbarer Nähe zum Vernichtungslager Auschwitz hatten, ist bis heute ungeklärt.