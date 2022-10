Darum könnte es bald eine Warteliste geben

Schkopau/MZ - Die Gemeinde Schkopau hat ein Platzproblem in ihren Kitas. „In den nächsten ein bis zwei Jahren kommen wir in allen Einrichtungen an unsere Kapazitätsgrenze“, sagte Kristin Heise, Sachgebietsleiterin Soziales, im jüngsten Sozialausschuss. Schon jetzt bekomme die Verwaltung gehäuft Beschwerden von Eltern, deren Kinder nicht in der Wunsch-Kita untergebracht werden können. Bald könnte es sogar passieren, dass Schkopauer Kinder überhaupt keinen Kitaplatz mehr im Gemeindegebiet bekommen. „Wir müssen wohl temporär mit einer Warteliste leben“, macht Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) deutlich.