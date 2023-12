Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird ab 2024 wieder angehoben. Das kann auch in Schulen und Kitas zu höheren Preisen führen. Es gibt aber Unterschiede.

Darum kann Essen in Schulen und Kitas bald teurer werden

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt in Kitas und Schulen nur unter bestimmten Bedingungen zum Tragen.

Mücheln/Querfurt/MZ. - Hohe Energiepreise, steigende Personalkosten und nun wird auch noch die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie ab 2024 wieder auf 19 Prozent angehoben. Gastwirte sehen sich aufgrund der Steuererhöhung gezwungen, ihre Preise anzupassen (MZ berichtete). Doch wie sieht es mit dem Essen in der Schulkantine oder Kita aus? Müssen Eltern bald tiefer in die Tasche greifen?