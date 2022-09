Czikowsky warnt vor Problemen für Vereine durch wegbrechenden Sponsoren

Wenn es Unternehmen in der Krise finanziell schlecht geht, könnten sie weniger Geld für soziale und kulturelle Projekte spenden. Diese Sorge hat die Organisatorin der Defa-Filmtage. Sie fordert vom Saalekreis daher mehr Unterstützung. Doch der hat eigene Probleme

Merseburg/MZ - Die Organisatorin der Merseburger Defa-Filmtage, Halina Czikowsky, warnt vor finanziellen Problemen von Vereinen und Initiativen in der gegenwärtigen Krise. In der Einwohnerfragestunde des Kreistages erklärte die Merseburger Stadträtin am Mittwoch: Der Freiwilligentag und die jährlichen Ehrungen von ehrenamtlich Tätigen seien schön und gut. „Doch die Vereine brauchen heute mehr und eine andere Art der Aufmerksamkeit und Unterstützung. Das Bisherige ist nicht mehr ausreichend.“