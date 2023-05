145 Millionen Euro hat die InfraLeuna in ihr neues Kraftwerk gesteckt. Es läuft mit Erdgas. Aus Sicht Ministerpräsidenten Ministerpräsidenten Reiner Haseloff hilft es jedoch dem Ausbau der erneuerbarer Energien. In die will auch der Betreiber des Chemiestandorts investieren.

Leuna/MZ - Wenn so ein Kraftwerk in Betrieb genommen werde, dann sei dies ein Zeichen, dass hier die Notwendigkeit erneuerbaren Energie ernst genommen werde. Der Satz, mit dem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, am Freitagmittag seine Rede in Leuna eröffnete, schien ein Widerspruch zu sein. Schließlich war der Christdemokrat zum Chemiestandort gekommen, um die Einweihung eines Gaskraftwerkes zu feiern. Genauer des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks „GuD 2“. 145 Millionen Euro hat sich die InfraLeuna als Betreiber des Chemieparks den Aus- und, in weiten Teilen, Neubau eines Kernstücks seiner Energieversorgung kosten lassen.