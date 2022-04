Chefarzt über Auswirkungen der Pandemie und extrem abgemagerte Mädchen

Merseburg/MZ - „Die Kinder sind schon Leidtragende der Pandemie“, erklärte die Gesundheitsamtsleiterin des Saalekreises, Annegret Muchow, kürzlich. Einer, der die Auswirkungen des Lockdowns auf den Nachwuchs besonders gut beurteilen kann, ist Gunter Vulturius. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Basedow-Klinikums. Die ist zuständig für den gesamten Landessüden und bietet neben der stationären Behandlung auch Tageskliniken in Naumburg und Merseburg sowie Sprechstunden der Krankenhausambulanz an. Im Gespräch mit Robert Briest erklärt der Chefarzt, warum sein Haus in den vergangenen Monaten mehr und teils schwere Fälle behandeln muss.