Chef der Raffinerie Leuna: „Wir sind keine Krisengewinner“

Spergau/MZ - Der russische Einmarsch in der Ukraine hat die Raffinerie der TotalEnergies in Leuna bundesweit in den Fokus gerückt. Schließlich arbeitete sie bisher großteils mit russischen Öl. Von dem macht sich die Anlage nun unabhängig. Darüber und wie die Raffinerie es schaffen will, bis 2030 ihren CO2 -Fußabdruck zu halbieren, sprach Geschäftsführer Thomas Behrends mit Melain van Alst und Robert Briest.