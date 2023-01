Chef der Infra-Leuna: „Noch ein Logistikzentrum ist nicht das, was wir brauchen“

Leuna/Merseburg/Halle/MZ - „Der Osten boomt“, diagnostizierte Landrat Hartmut Handschak (parteilos) vor Weihnachten. Er meinte damit explizit auch seinen eigenen Saalekreis. In dem laufen derzeit Vorbereitungen für neue Industrie- und Gewerbegebiete in Größenordnungen, die in den vergangenen beiden Jahrzehnten fast undenkbar gewesen wären. Leuna III soll 150 Hektar Bauland bieten. Merseburg, Schkopau, Bad Lauchstädt basteln an einem Areal mit bis zu 400 Hektar. Querfurt hat seinen Fördermittelbescheid für ein neues Gewerbegebiet in Nord bereits erhalten, auch Teutschenthal würde gern im Großformat Ansiedlungsflächen schaffen. Die Rathauschefs sind dennoch nicht in Sorge, dass ein Überangebot entstehen könnte. Sie berichten, dass potenzielle Investoren, derzeit eher gegen die Tür wummern denn klopfen.