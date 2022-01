Charlotte und Theo machen in Merseburg das Rennen

Merseburg/MZ/und - Im Januar wird häufig nochmal ein Blick zurück ins alte Jahr geworfen - auch im Merseburger Standesamt. Da geht es um die beliebtesten Babynamen, aber auch darum, wieviele Paare geheiratet haben oder wieviele Menschen gestorben sind.

Die Namens-Hitlisten

Im Jahr 2021 entschieden sich beispielsweise 19 Eltern, ihr neugeborenes Kind Theo zu nennen. Auf den weiteren Plätzen stehen bei den Jungen für jeweils neun Kinder die Namen Emil, Karl und Leon. Die Vornamen-Hitliste der Mädchen führen 2021 Charlotte, Ella, Frieda, Hanna, Hannah und Mia an. Jeweils sieben Kinder erhielten diese Vornamen. Mia war auch 2018 der meist gewählte Name. Zwei Kinder erhielten drei Vornamen. Im bundesweiten Ranking lag Emilia vor Mia, Hannah/Hanna, Emma und Sofia/ Sophia. Bei den Jungen führte Leon vor Noah, Finn/Fynn, Luis/Louis, Luca/Luka und Ben.

Die Standesbeamtinnen haben im vergangenen Jahr 916 Geburten beurkundet (drei mehr als 2020), darunter 490 Jungen (+34) und 426 Mädchen (-31). 262 Mütter der Neugeborenen haben ihren Wohnsitz in Merseburg. 187 der 916 beurkundeten Geburten sind Kinder mit ausländischer Herkunft. Die meisten Babys kamen übrigens im Januar zur Welt - nämlich genau 105.

Im vergangenen Jahr wurden mit 931 fast ebenso viele Sterbefälle wie Geburten registriert. 104 mehr als im Vorjahr. Unter den beurkundeten Sterbefällen waren 494 Männer (+122) und 437 Frauen (-18).

Mehr Paare sagen Ja

Beim Standesamt Merseburg konnten im zweiten Corona-Jahr mehr Jasager begrüßt werden, als im Vorjahr - möglicherweise lag das an den verschobenen Trauungen aus dem Jahr 2020. Insgesamt wurden 188 Ehen geschlossen - ein Plus von 15. Darunter waren zwei gleichgeschlechtliche Ehen.

87 Prozent der Ehepaare entschieden sich für einen gemeinsamen Ehenamen, am häufigsten wurde der Name des Ehemannes gewählt. Aber auch der Name der Ehefrau wurde in 14 Prozent der Fälle als Familienname gewählt. Bei elf Eheschließungen war mindestens ein Partner ausländischer Herkunft.

Wieviel Menschen verlassen die Kirche?

Zur statistischen Auswertung im Standesamtes gehört aber auch die Zahl der Eheauflösungen durch Scheidung und Tod. Das waren insgesamt 322 im vergangenen Jahr. 39 Menschen entschieden sich, aus der Kirche auszutreten.