3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer Laufen – Anika Haring aus Merseburg hat beim legendären Triathlon in Roth das volle Programm durchgezogen. Mit dabei: ihr Mann Tino in der Staffel. Was das Sportlerpaar dabei erlebt hat.

Roth/MZ. - Stolz präsentiert Anika Haring ihre Medaille und die ihres Mannes. „Challenge Roth 2025 Finisher“ steht auf der Vorderseite der neuesten Errungenschaft des Ehepaars aus Merseburg. Sie nahmen am Sonntag beide am traditionsreichen Triathlon-Event in Roth teil. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen galt es zu absolvieren, bis die Ziellinie erreicht war. Tino Haring ging diese Herausforderung in der Staffel der „Teha Endurance Group“ an, seine Frau Anika sogar im Einzel für das gleiche Team.