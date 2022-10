Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg: Krankenhaus hat neue Pflegedienstdirektorin

Kerstin Pramme ist die neue Pflegedienstdirektorin des Carl-von-Basedow-Klinikums in Merseburg. Sie ist ein Kind des Hauses und kennt sich aus.

Merseburg/MZ - Noch hat Kerstin Pramme zwei Büros. Wann immer nötig, wechselt sie zwischen den Räumen und den Positionen. Seit September ist die 41-Jährige Pflegedienstdirektorin am Carl-von-Basedow Klinikum in Merseburg, gleichzeitig kümmert sie sich auch noch um das Personalmanagement - aber nur solange, bis dort jemand gefunden wird. Dann will sich Pramme der Pflege widmen - aus der sie auch kommt.