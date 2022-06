Campusfest an der Hochschule Merseburg

Der krönende Abschluss findet am Freitag mit mehreren Acts auf der Bühne statt.

Merseburg/MZ - 30 Jahre Hochschule Merseburg heißt es schon die ganze Woche lang in Merseburg. Neben Angeboten für die Mitarbeiter und Studierenden gibt es am Freitag ein großes Abschlussfest, bei dem auch Gäste außerhalb der Hochschule eingeladen sind. Geplant ist eine Party im Innenhof der Hochschule. „So geben wir den Studierenden am meisten zurück“, sagt Nicolas Krieg, Sprecher des Studierendenrates.