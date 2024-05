100 Stellplätze mehr sind auf dem Campingplatz an der Hasse in Roßbach perspektivisch angedacht. Doch das bedarf einiger Baumaßnahmen und umfangreicher Investitionen.

Campingplatz an der Hasse Roßbach soll größer werden

Die Hasse in Roßbach ist ein beliebtes Ziel von Campern.

Rossbach/MZ. - Die Hasse Campingplatz und Strandbad GmbH in Roßbach möchte sich neu aufstellen. Schwerpunkt soll künftig der Campingbereich sein. Der See wird hingegen eine untergeordnete Rolle spielen. Wie die Pläne genau aussehen, darüber informierte Geschäftsführer Steffen Rosmeisl in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates.