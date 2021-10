Café-Besuch in Merseburg endet für 20-Jährigen nach einer Streiterei im Krankenhaus

Merseburg/MZ - Ein Café-Besuch in Merseburg ist für einen 20-Jährigen mit Pfefferspray und einem Krankenhausaufenthalt geendet. Der Mann war am Samstagabend mit einer Personengruppe zunächst in Streit geraten. In der Folge entwendeten die Unbekannten die über einem Stuhl abgelegte Bekleidung des 20-Jährigen samt Geldbörse.

Daraufhin schritt ein 38-jähriger Verwandter des Opfers ein und verfolgte die Gruppe. Im Bereich Unteraltenburg kam es daraufhin zu tätlichen Angriffen und den Einsatz von Pfefferspray. Auch der 20-Jährige versuchte zu helfen und wurde dabei an der Hand verletzt. Beide Männer mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden, die Täter konnten bislang nicht festgestellt werden.