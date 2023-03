Merseburg/MZ - Wer in Sachsen-Anhalt einen Elektrobus in Aktion erleben will, sollte nach Halle-Neustadt fahren. Dort sind drei auf der Linie 21 im Einsatz. Es ist die einzige Linie im Land, die dem Verkehrsministerium bekannt ist, auf der E-Busse regelmäßig zum Einsatz kommen. Während allein in Leipzig bereits mehr als 20 Elektrobusse unterwegs sind, fahren in Sachsen-Anhalt laut laut Ministerium lediglich fünf von 2.384 Bussen elektrisch.

