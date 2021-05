Burpeemeile Merseburg: Hobbysportler schwitzen für die Krebshilfe

Es war schon ein kurioser Anblick, der sich Passanten am Schlossgarten in Merseburg am vergangenen Wochenende bot: Während vor dem Ständehaus die herausgeputzten Hochzeitsgesellschaften auf ihre Trauungstermine warteten, hechteten wenige Meter weiter im Schlossgarten selbst zahlreiche Hobby-Athleten teils bäuchlings durch den Park.

Unter ihnen waren auch Dorit Fritz, Jörn Pregel und Sophie Vogel. Unter dem Namen „Training ist Wettbewerbsverzerrung“ kämpften sie sich 1.609 Meter auf den staubigen Wegen entlang. Auf welche Weise, darauf kam es an: Sogenannte Burpees mussten es schon sein, also eine Mischung aus Liegestütz und Hockstrecksprung. Warum diese Übung extrem die Fettverbrennung anregt, erklärte schon kurz nach dem Start der Dutzenden Teilnehmer der Blick in die hochroten Gesichter. Bereits nach wenigen hundert Metern waren die Athleten nassgeschwitzt.

Burpee-Meile in Merseburg für einen guten Zweck: Einnahmen gehen an die Krebshilfe aus Bad Dürrenberg

Ausgerichtet wurde das Event zum dritten Mal vom Merseburger Fitnessstudio Wesp - für einen guten Zweck. Denn sämtliche Einnahmen, die rund um die sogenannte Burpee-Meile zum Beispiel dank Kuchenbasar oder Tombola generiert werden können, gehen an die Krebshilfe aus Bad Dürrenberg. „Wir können uns in diesem Jahr über 420 Euro freuen“, sagt Vereinsvorsitzender Ulf Richter. Zusammen mit seinen Mitstreitern hilft der Verein seit einigen Jahren schon erkrankten Menschen.

Burpee-Meile in Merseburg: Hilfe auch für krebskranken Jannis aus Bad Dürrenberg

Ganz konkret soll das Geld in diesem Jahr erneut für eine junge Frau aus Leipzig verwendet werden, die schon mit den Erlösen aus dem vergangenen Jahr gefördert wurde. „Die Frau war an Brustkrebs erkrankt und war beruflich selbstständig, konnte durch die Chemotherapie jedoch nicht arbeiten“, erklärt Richter. „Zwar ist sie jetzt wieder in den Job eingestiegen, braucht jedoch noch etwas Hilfe.“ Und auch eine zweite Person soll vom Einsatz der Sportler profitieren: der kleine Jannis aus Bad Dürrenberg. Der Siebenjährige ist am Bohring-Opitz-Syndrom erkrankt, einem äußerst seltenen Gendefekt.

Burpee-Meile in Merseburg: Bei 1.000 Sprüngen kommt man echt ins Schwitzen

Angesichts dieser lohnenden Unterstützung waren alle Athleten hochmotiviert. Das Trio rund um Jörn Pregel, der viele Meter durch seine weiten Sprünge überwinden konnte, war sogar schon zum dritten Mal an den Start gegangen. „Die Burpees sind schon enorm anstrengend“, sagte Sophie Vogel, während sie neben Jörn herlief und seine Burpees beobachtet.

Alle zehn Sprünge wurde gewechselt. So kämpfte sich das Team dreimal rund um den Schlossgarten herum. Das bedeutete rund 1.000 Sprünge, die das Trio nach gut einer Stunde geschafft hatte. Dem noch nicht genug ging es nach einer halben Laufrunde aber noch weiter zu den Domstufen, wo eine weitere Hürde genommen werden musste: Sandsäcke mit einem Gewicht von zehn bis 20 Kilo mussten insgesamt zehnmal die 80 Stufen runter- und hochgetragen werden. Alle zogen mit, kaum einer klagte. Warum auch, ging es doch um den guten Zweck. (mz)