Fünf Jahre musste das Burgfest in Querfurt wegen der anhaltenden Sanierung der mittelalterlichen Anlage ins Exil. Nun kehrte das Fest mit zahlreichen Schaustellern und vielen Gästen zurück an den eigentlich Ausgragungsort.

Tausende Besucher am Wochenende

Querfurt/MZ - „Wir waren ganz begeistert, als wir hier angekommen sind“, berichtet ein Paar aus Lehrte bei Hannover. Es sitzt in mittelalterlichen Kostümen auf dem Grashang am Dicken Heinrich und beobachtet das Treiben unter sich auf dem Hof der Burg Querfurt. Dorthin ist am Wochenende nach fünf Jahren im baubedingten Exil das traditionelle Burgfest zurückgekehrt.