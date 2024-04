Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Querfurt lief am Dienstagabend, 2. April, ab. Mit Amtsinhaber Andreas Nette (parteilos) gibt es nur einen Bewerber. Warum Parteien keine Kandidaten ins Rennen schickten.

Bürgermeisterwahl in Querfurt: Solo für Amtsinhaber Andreas Nette

Wahl am 9. Juni 2024

Querfurt/MZ - Für die Wahl des künftigen hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Querfurt am 9. Juni wird es voraussichtlich nur einen Kandidaten geben. Wie Gemeindewahlleiterin Carmen Selle auf MZ-Anfrage erklärte, habe sich innerhalb der Einreichfrist, die Dienstag 18 Uhr endete, nur Amtsinhaber Andreas Nette (parteilos) beworben. Der Wahlausschuss muss noch über Nettes Zulassung zur Wahl entscheiden. Dort würde er als Kandidat bestätigt. Nur sein Name würde dann bei der Wahl auf dem Stimmzettel stehen. Um gewählt zu werden, muss er nach sachsen-anhaltinischem Recht mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen bekommen. Da der Stimmzettel jedoch kein „Nein“ zulässt und auch unausgefüllte Zettel als ungültig gezählt werden, reicht ihm für seine Wiederwahl also eine Stimme.