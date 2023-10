Bürgerinitiative will Errichtung eines Wetterradars in Zöschen verhindern

Zöschen/MZ. - Pläne des Deutschen Wetterdienstes, in der Leunaer Ortschaft Zöschen eine Wetterradarstation zu errichten, stößt vor Ort auf Ablehnung. So hatte die Stadt jüngst angekündigt, Widerspruch gegen die Pläne einlegen zu wollen. In Zöschen haben sich inzwischen mehrere Dorfbewohner zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen, die sich dafür einsetzen wollen, dass das Radar an anderer Stelle errichtet wird.