Milzau/MZ - „Das geplante Industriegebiet wird das Leben in unserer Gemeinde für alle nachfolgenden Generationen unwiederbringlich negativ beeinträchtigen.“ So lautet das Fazit der Bürgerinitiative (BI) „Industriegebiet Milzau – nein danke“, nachdem ein Fragenkatalog von der Goethestadt Bad Lauchstädt beantwortet zurückgekommen ist. Vertreter der Initiative hatten die Fragen zum von der Kommunen auf etwa 150 Hektar an der A38 geplanten Industriepark, in dem sich ein Batteriewerk ansiedeln könnte, vor einigen Wochen

im Stadtrat übergeben. Die erhaltenen Antworten haben sie mit kritischer Kommentierung auf ihrer Website veröffentlicht. Hier ein Überblick zur Haltung beider Seiten zu ausgewählten Fragen.