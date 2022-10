Bürger wollen Kastanie in Horburg retten - Nabu fordert neues Gutachten

Die Stadt Leuna hat angekündigt, eine alte Kastanie in Horburg zu fällen. Das stößt jedoch auf Kritik. Naturschützer fordern ein neues Gutachten.

Bürger wollen die Kastanie in Horburg retten.

Horburg/MZ - Hella Winkler ist in der Leunaer Ortschaft Horburg-Maßlauf aufgewachsen. An die alte Kastanie, die (noch) im Ortsteil Horburg steht, hat sie schöne Kindheitserinnerungen. „Im Herbst blieb nicht eine Kastanie liegen. Wir haben damit immer die Tiere im Wald gefüttert.“ Doch nun soll der Baum gefällt werden. Hintergrund ist, dass der Platz an dem Haltepunkt Burgauenstraße - Mühlholz neu gestaltet werden muss, denn nach EU-Vorgaben müssen bis zum Jahresende alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden.