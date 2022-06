Bürger-Budget: Merseburger dürfen bald selbst entscheiden, wofür Stadtgeld ausgegeben wird

Na, wem geht demnächst ein Licht auf? Für welche Projekte sollte in Merseburg Geld ausgegeben werden? Ideen sind gefragt.

Merseburg /MZ - Bänke für die Gotthardstraße oder für einen anderen Platz in der Stadt. Geld für die Aufführung eines Theaterstücks. Zuschüsse für Projekte von Vereinen, oder um etwas umzusetzen, das sich Kinder schon lange für ihre Kita, ihre Schule oder ihren Spielplatz wünschen. All das ist möglich, denn Merseburg erlebt eine echte Premiere: Zum ersten Mal ist im Haushalt der Stadt eine Summe festgeschrieben, über deren Verwendung allein die Bürger der Domstadt entscheiden sollen, nicht der Stadtrat. Und das noch in diesem Jahr.