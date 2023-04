An der eingestürzten Mauer am Brunnen erfolgen noch Untersuchungen.

Querfurt/MZ - Wann die Sanierung der Wege und Plätze auf Burg Querfurt vollendet sein wird, ist derzeit ungewiss. „Wir haben ein sehr hinderliches Thema im Bereich des Brunnens“, sagte Thomas Mahler, Bauamtsleiter vom Saalekreis, in der Sitzung des Querfurter Bauausschusses. Am Südeingang war vor ein paar Monaten an einem Bauwerk eine Mauer in Richtung Südbastion eingestürzt. Sie musste untersucht werden, unter anderem auf Tragfähigkeit. Deswegen sind noch ausstehende Arbeiten an Wegen und Plätzen unterbrochen worden. Der Bauamtsleiter betonte aber, dass all das keine Auswirkungen auf geplante Veranstaltungen auf der Burg habe.