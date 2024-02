Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin/Merseburg/MZ/rob. - Merseburg gehört künftig dem Burgenlandkreis an – zumindest bei Bundestagswahlen. Der Bundestag beschloss am Donnerstag eine Wahlkreisreform. Es bleiben zwar 299, doch Bayern gewinnt einen hinzu, Sachsen-Anhalt muss dafür einen abgeben. Getroffen hat das den Wahlkreis Anhalt mit Köthen und Bitterfeld, der nun verschwindet. Dessen Kommunen werden auf angrenzende Wahlkreise aufgeteilt, was eine Kettenreaktion auslöst. Bei der nächsten Bundestagswahl werden demnach nur noch zwei der acht verbliebenen Wahlkreise in Sachsen-Anhalt so aussehen wie 2021.