Brückenfest in Merseburg: Tanzen, Stand-Up-Paddling, Feuerwerk

Zur Einweihung der neuen Brücke am Vorderen Gotthardteich steigt am 14. Mai von 16 bis 22 Uhr das Merseburger Brückenfest. Findet es dann schon auf dem Werner-Wolff-Weg statt?

Die neue Brücke am Gotthardteich wird am Samstag eingeweiht.

Merseburg/MZ - Bereits im Dezember 2020, also kurz nach dem Tod des beliebten Heimatforschers Werner Wolff hatte der Merseburger Dietmar Römer in der MZ einen Vorschlag gemacht, wie Wolff von der Stadt geehrt werden könnte. Im Februar hatte er seiner Idee nochmals in einer Stadtratssitzung wiederholt: Der Weg, der um den Gotthardteich führt, sollte nach Werner Wolff benannt werden. Eine Reaktion aus der Stadtverwaltung hatte es dazu nicht gegeben.