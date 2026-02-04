Eine Großgräfendorferin bricht sich auf eisiger Piste den Arm. Sie übt schwere Kritik an der Goehthestadt Bad Lauchstädt. Die habe beim Winterdienst geschlampt. Der Bürgermeister widerspricht.

Der Bruch des Oberarms ist auf dem Röntgenbild klar zu erkennen.

Grossgräfendorf/MZ. - „Von hier bis hier ist ein Nagel. Darüber sind Schrauben.“ Andrea Zorn deutet mit ihrem linken Zeigefinger auf ihren rechten Oberarm. Unter weißen Pflastern ist er dunkelblau, schwarz verfärbt. „Ich darf damit jetzt sechs Wochen nicht mehr heben als eine Tasse. Danach ist Physio.“ Auch an Autofahren sei nicht zu denken, erklärt die 58-Jährige, die der Goethestadt Bad Lauchstädt eine Mitschuld an ihrem aktuellen Zustand gibt.