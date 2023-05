Leuna/MZ - Der Verzehr von Brownies brachte drei Personen ins Krankenhaus. In Bad Dürrenberg wurde Samstagmorgen gegen 01.15 Uhr der Rettungsdienst in eine Wohnung zu zwei Frauen und einem Mann im Alter von 21 bis 23 Jahren gerufen. Sie klagten über Übelkeit und wiesen Anzeichen von übermäßigem Cannabiskonsum auf. Es stellte sich heraus, dass sie zuvor selbstgemachte Brownies verzehrt hatten. Es besteht der Verdacht, dass dem Kuchen Cannabis beigemischt wurde. Alle drei mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Reste des Kuchens wurden sichergestellt und polizeiliche Ermittlungen eingeleitet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.