  Investor will in Großkayna Einfamilienhaussiedlung errichten: Bringen 4.000 Quadratmeter Wald ein Wohnbauprojekt zum Scheitern?

Im Stadtrat Braunsbedra wird gerade um die Größe eines geplanten Wohnbaugebiets gestritten. Es geht um den Erhalt einer Waldfläche, den ein Teil der Räte fordert. Welche Argumente Befürworter und Gegner anbringen.

Von Diana Dünschel 19.09.2025, 18:00
Großkayna liegt idyllisch zwischen dem Großkaynaer und dem Runstedter See.
Großkayna liegt idyllisch zwischen dem Großkaynaer und dem Runstedter See. (Foto: Katrin Sieler)

Grosskayna/MZ. - 20 Jahre habe man in Großkayna auf das neue Wohngebiet am Runstedter Weg gewartet, betonte Ortsbürgermeister Gerald Kegel (parteilos) im Hauptausschuss des Stadtrates Braunsbedra. Dort wird aktuell die Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungsplans diskutiert.