Investor will in Großkayna Einfamilienhaussiedlung errichten Bringen 4.000 Quadratmeter Wald ein Wohnbauprojekt zum Scheitern?

Im Stadtrat Braunsbedra wird gerade um die Größe eines geplanten Wohnbaugebiets gestritten. Es geht um den Erhalt einer Waldfläche, den ein Teil der Räte fordert. Welche Argumente Befürworter und Gegner anbringen.